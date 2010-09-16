В теневых схемах на рынке земли скрыты миллиарды гривен

Председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА заявляет, что на рынке земли Винницкой области есть серьезные теневые схемы, в которых скрыты миллиарды гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ДЖИГА сказал, отчитываясь за 100 дней своего пребывания в должности губернатора.

По его словам, работа по изучению эффективности использования земельных ресурсов в Винницкой области уже практически завершена. «Мы пришли к выводу, что на рынке земли есть очень серьезные теневые схемы, в которых скрыты много теневых средств. Плохо ведется учет, контроль использования площадей», - сообщил Н.ДЖИГА.

Он привел пример, что засевается 100 га, а по отчетности показывается 30 га, а на другой площади работают нанятые работники, которые нигде не учтены, которые нигде не значатся, и зарплату они получают в конвертах. «И в той тени 30% экономики аграрного сектора, цифры - миллиардные, это то, что теряет сегодня аграрно-промышленный комплекс области», - подчеркнул Н.ДЖИГА.

Он добавил, что по каждому из 27 районов области разработаны соответствующие поручения председателям районных администраций по повышению эффективности работы АПК.

Также Н.ДЖИГА не исключил дальнейших изменений в кадрах на местах.

«Я считаю, что нам удалось создать действенную команду профессионалов, которые работают сегодня во власти. Произошли изменения в кадровом потенциале, они продолжаются, и еще будут продолжаться», - сказал Н.ДЖИГА.

Губернатор добавил, что у него есть претензии по работе ко многим новым председателям райгосадминистрации, но он даст им шанс исправить ситуацию.