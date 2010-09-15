Гражданские прокуроры не имеют опыта прокуроров военных

Прокурор военной прокуратуры Центрального региона Украины Николай ГОЛОМША выступает против отмены института военных прокуратур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге в Киеве.

По словам М.ГОЛОМШИ, в любой стране мира, имеющей вооруженные силы, существуют военные прокуратуры. Из европейских стран лишь во Франции нет такого института, поскольку ранее он был ликвидирован, но сейчас опять встал вопрос о его возобновлении.

По убеждению М.ГОЛОМШИ, гражданские прокуроры не имеют того опыта, который имеют военные прокуроры, поскольку большинство из военных прокуроров - офицеры Вооруженных сил, руководили воинскими подразделениями и, соответственно, знают специфику войск.