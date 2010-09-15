Гражданские прокуроры не имеют опыта прокуроров военных
04:44, 15 сентября 2010Общество
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Аргументы против отмены института
Прокурор военной прокуратуры Центрального региона Украины Николай ГОЛОМША выступает против отмены института военных прокуратур.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге в Киеве.
По словам М.ГОЛОМШИ, в любой стране мира, имеющей вооруженные силы, существуют военные прокуратуры. Из европейских стран лишь во Франции нет такого института, поскольку ранее он был ликвидирован, но сейчас опять встал вопрос о его возобновлении.
По убеждению М.ГОЛОМШИ, гражданские прокуроры не имеют того опыта, который имеют военные прокуроры, поскольку большинство из военных прокуроров - офицеры Вооруженных сил, руководили воинскими подразделениями и, соответственно, знают специфику войск.
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