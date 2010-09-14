Пожар на донецкой шахте: шестеро горняков госпитализированы

Шестеро горняков были госпитализированы с отравлением в результате пожара на шахте в городе Димитров Донецкой области, сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу МЧС Украины. Пожар, который произошел в понедельник вечером в деревянной надстройке ствола на шахте "Центральная", был быстро ликвидирован. В шахте находилось 117 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность.

"В результате пожара произошло отравление продуктами горения шести горняков, которые в состоянии легкой и средней тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении. Работа шахты, приостановленная на время тушения пожара, возобновлена. Причина происшествия устанавливается. На месте работала оперативная группа главного управления МЧС в Донецкой области.