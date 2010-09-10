Украина обречена строить энергоблоки по устаревшим российским проектам

Выбор российского концерна «ТВЭЛ» партнером по строительству завода по фабрикации ядерного топлива будет иметь долгосрочные негативные последствия для развития ядерной энергетики Украины.

Такое мнение УНИАН высказала эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга КОШАРНАЯ.

По ее словам, предсказуемо определив победителем конкурса «ТВЭЛ», Министерство топлива и энергетики Украины лишило Украину в будущем возможности строить новые энергоблоки по проектам других производителей, поскольку с экономической точки зрения при наличии завода с российской технологией производства тепловыделяющих сборок Украине будет невыгодно закупать топливо у западных производителей для реакторов западного проекта.

«То есть о диверсификации реакторных технологий и, соответственно, диверсификации источников поставок ТВС (тепловыделяющих сборок – УНИАН) можно забыть. И Украина будет обречена строить энергоблоки по устаревшим российским проектам, которые к тому же нестандартизированы», – сказала эксперт.

Также, по ее мнению, Россия сегодня значительно отстает от других стран по части разработки новых типов реакторных технологий и использует наработки еще советских времен. «С этой точки зрения об инновационности развития ядерной энергетики в Украине тоже можно забыть», – отметила О.КОШАРНАЯ.

Она также высказала сомнение по поводу возможной организации на создаваемом украинском заводе производства ТВС, которые были бы востребованы на рынке стран, эксплуатирующих реакторы PWR.

«Что касается российского проекта производства ТВС-квадрат, то пока что проведение опытно-промышленной эксплуатации в реакторах западного проекта не выглядит ближайшей перспективой. Не вижу стимулов, которые подвигли бы операторов АЭС в странах, эксплуатирующих реакторы PWR, согласиться на замену «родного» референтного топлива на российское. Даже если российский ТВС-квадрат чудом получит лицензию, производство его вряд ли будет организовано на украинском заводе», – сказала эксперт.

В то же время О.КОШАРНАЯ отметила, что организация на украинском заводе производства ТВС для ВВЭР-1000 с их последующей поставкой в третьи страны, где эксплуатируются данные реакторы, «в принципе возможна». «Однако есть примеры, например, машиностроительного завода «Шкода» (Чехия), который контролируется Объединенными машиностроительными заводами (РФ). Его продукцию россияне не допускают на российский рынок», – отметила эксперт.

По ее мнению, с учетом «печального» опыта сотрудничества Украины и России в данной сфере в рамках ЗАО «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива» (ЗАО «СП «УкрТВС») существует вероятность того, что российская сторона будет намерено затягивать реализацию проекта строительства украинского завода, поскольку Россия сегодня имеет свободные незадействованные мощности для производства топлива на своей территории.

Между тем, отметила эксперт, в случае победы в состоявшемся конкурсе японско-американской компании Westinghouse, которая эксплуатирует самый большой в мире парк действующих реакторов среди водо-водяных реакторов под давлением, в Украине можно было бы наладить производство топлива не только для реакторов типа ВВЭР, но и для реакторов типа PWR.

«Westinghouse имеет опыт передачи технологий производства топлива (Китай) и никогда не заявляла, что хочет иметь права на собственность в украинском заводе. В отличие от ТВЭЛ, Westinghouse имеет лицензию на промышленную эксплуатацию ТВС для реакторов типа ВВЭР-1000 от чешского регулятора ядерной и радиационной безопасности и лицензии в многих странах для реакторов собственного производства», – сказала О.КОШАРНАЯ, отметив при этом, что проекты реакторных установок компании стандартизированы и референтны, а Украина для нового строительства могла бы выбрать проект АР-1000 и производить топливо на заводе как для ВВЭР-1000, так и для АР-1000.

Как сообщал УНИАН, 21 июня т.г. Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, пригласив к участию в конкурсе ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США).

Победителем конкурса признан российский государственный концерн «ТВЭЛ». Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия 2 сентября т.г.

После направления уведомлений участникам конкурса планируется, что межведомственная комиссия передаст документацию об итогах конкурса на утверждение Кабинета Министров Украины с рекомендацией определить партнером по строительству завода ОАО «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.