Почетного гражданина Луганска выбирали из шести кандидатов

Луганский горсовет присвоил звание «Почетный гражданин города Луганска» известному художнику и скульптору Евгению ЧУМАКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на 70-й сессии горсовета 7 сентября - накануне празднования Дня города.

Депутатам было предложено выбрать одного человека из шести кандидатов, на которых были поданы представления и все необходимые документы в исполком.

На почетное звание, в частности, претендовали Ким ИВАНЦОВ - ветеран Второй мировой войны, писатель, летописец «Молодой Гвардии»; Иван ШОВКОПЛЯС – Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, первый в Украине президент Всемирной федерации шашек и ее Почетный президент; Евгений ЧУМАК – народный художник Украины, скульптор, член Национального союза художников Украины и Международной ассоциации «Художники мира», чье имя занесено в Большую энциклопедию «Художники мира всех времен и народов» и в «Золотую книгу Украины – 2010».

В Луганске институт Почетных граждан существует с 1965 года.