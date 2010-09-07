Исчезнувший журналист требовал возбудить дело против зампрокурора

Прокуратура Харьковской области не будет возбуждать уголовное дело по обращению исчезнувшего редактора газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно сообщению, прокуратура Харьковской области закончила проверку фактов, изложенных в газете «Новый стиль», по обращению ее главного редактора В.КЛИМЕНТЬЕВА, который исчез в августе этого года, относительно якобы злоупотребления служебным положением, превышения служебных полномочий заместителем прокурора области Сергеем ХАЧАТРЯНОМ.

По этому вопросу в прокуратуру обратились с информационными запросами журналисты информационного агентства «Мост-Харьков», телеканала ТВі, других СМИ и Интернет-изданий.

«Факты, приведенные автором относительно заместителя прокурора области С.ХАЧАТРЯНА, не подтвердились, - говорится в сообщении. - По результатам проверки прокуратурой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела относительно заместителя прокурора области С.ХАЧАТРЯНА на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Уголовно-процессуального Кодекса Украины в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных статьями 364 и 365 Уголовного кодекса Украины».