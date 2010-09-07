Исчезнувший журналист требовал возбудить дело против зампрокурора
Прокуратура не нашла оснований
Прокуратура Харьковской области не будет возбуждать уголовное дело по обращению исчезнувшего редактора газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области.
Согласно сообщению, прокуратура Харьковской области закончила проверку фактов, изложенных в газете «Новый стиль», по обращению ее главного редактора В.КЛИМЕНТЬЕВА, который исчез в августе этого года, относительно якобы злоупотребления служебным положением, превышения служебных полномочий заместителем прокурора области Сергеем ХАЧАТРЯНОМ.
По этому вопросу в прокуратуру обратились с информационными запросами журналисты информационного агентства «Мост-Харьков», телеканала ТВі, других СМИ и Интернет-изданий.
«Факты, приведенные автором относительно заместителя прокурора области С.ХАЧАТРЯНА, не подтвердились, - говорится в сообщении. - По результатам проверки прокуратурой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела относительно заместителя прокурора области С.ХАЧАТРЯНА на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Уголовно-процессуального Кодекса Украины в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных статьями 364 и 365 Уголовного кодекса Украины».