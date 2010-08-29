Возбуждено уголовное дело за поджог лесных массивов

Сумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту повреждения огнем лесных массивов, зеленых насаждений, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности и ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы облпрокуратуры, доследственной проверкой установлено, что в результате сжигания стерни и остатков соломы на полях государственного предприятия «Правдинское» Великописаровского района огонь опрокинулся на лесополосы, которые росли вокруг. Повреждены 733 дерева, сумма убытков составляет почти 280 тысяч гривен. К тому же, на всей площади полей от действия высокой температуры уничтожена вся микрофлора и микрофауна.

Дело находится на особом контроле прокуратуры области. Досудебное следствие должно обнаружить виновника, которому за нанесенный ущерб «светит» срок от 5 до 10 лет.