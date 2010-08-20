Второй выпуск НДС-облигаций будет не меньше, чем на 5 млрд. грн.

Второй выпуск НДС-облигаций для погашения задолженности по возмещению государством налога на добавленную стоимость будет осуществлен не менее? чем на 5 млрд. грн.

Такое мнение УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

Он считает, что список крупных плательщиков налога, который на сегодня составляет Государственная налоговая администрация Украины, составит около сотни. «Эти компании уже согласились на то, чтобы брать облигации, поскольку списки будут составляться на основе заявок предприятий, - сказал А.ЖОЛУДЬ. - Те компании, которые отказались подавать заявки, будут решать этот вопрос в судовом порядке».

По его словам, компании, которые подали заявки, «уже имеют предварительную договоренность».

В то же время, эксперт считает, что, учитывая ситуацию с дефицитом бюджета, сомнительной выглядит возможность предприятий отстоять свое право на возмещение НДС «живыми деньгами» в суде.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Министерство финансов Украины осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, задолженность перед которыми была незначительной. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 года, 1 августа 2011 года, 30 января 2012 года, 30 июля 2012 года, 28 января 2013 года, 29 июля 2013 года, 27 января 2014 года, 28 июля 2014 года, 26 января 2015 года, 27 июля 2015 года. Дата полного погашения облигаций – 27 июля 2015 года.

Второй выпуск НДС-облигаций для погашения задолженности по возмещению государством налога на добавленную стоимость будет осуществлен после 24 августа.

Ранее сообщалось, что НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.