В Минобороны придумали новую почетную награду
Ежель подписал приказ
Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ своим приказом учредил почетный нагрудный знак командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины “За службу”.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, отметив, что почетный знак учрежден в целях повышения престижа военной службы в Сухопутных войсках ВСУ.
Данным приказом утверждены Положение о почетном нагрудном знаке командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины “За службу”, его описание и эскиз.
Согласно Положению, почетным нагрудным знаком командующего Сухопутных войск ВСУ “За службу” награждаются военнослужащие и сотрудники Сухопутных войск ВСУ, которые добросовестно выполняют воинский или служебный долг и достигли значительных результатов в военной службе.
Награждение почетным нагрудным знаком осуществляется согласно приказу командующего Сухопутных войск ВСУ (по личному составу).
Представление к награждению почетным нагрудным знаком осуществляется по предоставлению командующих оперативных командований, командиров армейских корпусов, начальника территориального управления “Север”, командиров (начальников) военных соединений и частей, военных учебных заведений, учреждений непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Почетный нагрудный знак командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины “За службу” изготовляется из белого металла и имеет форму круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне нагрудного знака в центре размещена композиция желтого металла в виде гренады с огнем на фоне скрещенных пушечных стволов и раскрытого парашюта, с обеих сторон которых стилизованы крылья птиц и молнии. Основой композиции является кольцо желтого металла, на котором размещены шестнадцать звезд с пятью лучами.
На обратной стороне нагрудного знака надпись в две строки “За службу”, окруженная лавровым венком.