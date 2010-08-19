В Минобороны придумали новую почетную награду

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ своим приказом учредил почетный нагрудный знак командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины “За службу”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, отметив, что почетный знак учрежден в целях повышения престижа военной службы в Сухопутных войсках ВСУ.

Данным приказом утверждены Положение о почетном нагрудном знаке командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины “За службу”, его описание и эскиз.

Согласно Положению, почетным нагрудным знаком командующего Сухопутных войск ВСУ “За службу” награждаются военнослужащие и сотрудники Сухопутных войск ВСУ, которые добросовестно выполняют воинский или служебный долг и достигли значительных результатов в военной службе.

Награждение почетным нагрудным знаком осуществляется согласно приказу командующего Сухопутных войск ВСУ (по личному составу).

Представление к награждению почетным нагрудным знаком осуществляется по предоставлению командующих оперативных командований, командиров армейских корпусов, начальника территориального управления “Север”, командиров (начальников) военных соединений и частей, военных учебных заведений, учреждений непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Почетный нагрудный знак командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины “За службу” изготовляется из белого металла и имеет форму круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне нагрудного знака в центре размещена композиция желтого металла в виде гренады с огнем на фоне скрещенных пушечных стволов и раскрытого парашюта, с обеих сторон которых стилизованы крылья птиц и молнии. Основой композиции является кольцо желтого металла, на котором размещены шестнадцать звезд с пятью лучами.

На обратной стороне нагрудного знака надпись в две строки “За службу”, окруженная лавровым венком.