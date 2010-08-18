Милиция: дети не могли сами приготовить взрывчатую смесь

Правоохранительные органы Винницы убеждены, что пострадавшие от взрыва четверо детей не могли приготовить такую взрывчатую смесь самостоятельно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Винницкой области.

«По словам эксперта-взрывотехника, пострадавшие дети не могли приготовить такую взрывчатую смесь», - говорится в сообщении.

Милиция получила сообщение 17 августа в 19.20 из приемного отделения Винницкой областной детской больницы о том, что в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены четверо несовершеннолетних детей.

Как выяснилось, 5-, 8-, 10- и 11-летний мальчики телесные повреждения получили во время игры на строительстве одного из частных домов, расположенных неподалеку от места их жительства по улице Королёва.

Под лестницей новостройки дети нашли пластиковую полуторалитровую бутылку с неизвестной жидкостью, к которой были прикреплены два провода и прищепка для белья. Ребята дернули за прищепку - прозвучал взрыв.

В доме, где произошла трагедия, отсутствуют ограждение и охрана.

Двое из детей, 5- и 8-летний братья, получили незначительные повреждения. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Старшие ребята находятся в реанимационном отделении. У одного из пострадавших ранение брюшной полости с поражением внутренних органов, у другого – травматическая ампутация двух пальцев левой руки.

Правоохранительные органы с места происшествия изъяли фрагменты бутылки и провода питания.

Выясняются обстоятельства и причины трагедии.

Как сообщал УНИАН, в Виннице в результате взрыва пластиковой бутылки с неизвестным веществом пострадали четверо детей.