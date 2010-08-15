В Севастополе открыли памятник «Водолаз-маяк»

В Севастополе открыта трёхметровая скульптура «Водолаз-маяк» - макет, или уменьшенный вариант одноименного, но пока что не возведенного памятника - авангардной идеи известного советского скульптора Веры Мухиной.

Как передает корреспондент УНИАН, открытие скульптуры состоялось во время проходящего в эти дни фестиваля перфомансов и медиа «Балаклавская одиссея». Памятник установлен на восточном берегу Балаклавской бухты, где завершаются восстановительные работы на четырех архитектурных сооружениях-памятниках истории, среди которых и «Дача актрисы Соколовой», где в начале минувшего века жила знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка.

Директор предприятия «Аквалайн плюс» Сергей НЕБУТОВ сообщил журналистам, что «эту скульптуру водолаза могут увидеть балаклавцы и гости города не только днём, но и ночью, потому что водолаз подсвечивается фонарями». Как добавил он, организаторы фестиваля «Балаклавская Одиссея» обратились с просьбой разместить на одном из причалов макет «Водолаза-маяка», и было принято решение поддержать эту идею.

Разработчик «Балаклавского проекта» по реализации идеи В/Мухиной «Водолаз-маяк» Леонид ТИШКОВ заверил журналистов, что его проект «обязательно будет реализован в Балаклаве, у самого входа в Балаклавскую бухту». По его словам, статуя водолаза буде одновременно являться маяком, который планируется разместить в шлеме покорителя глубин. Также в шлеме, согласно идее В.Мухиной, будут размещены радиопеленгатор и радиостанция, а также - антенны мобильной связи, астрономические приборы и даже обзорная площадка.

Как сказал автор проекта, идея В.Мухиной предполагает возведение скульптуры высотой около 80 метров, но скорее всего, памятник будет меньшим и по размерам, и высоте. В самом же постаменте расположится «Музей истории водолазов», экспозиции которого расскажут об истории водолазного дела, подвигах витязей глубин.

По мнению Л.ТИШКОВА, идея создания макета маяка-водолаза является неким символом героя. «Это должно стать памятником мужеству и самоотверженности первых советских подводных рабочих, образом завоевателя стихий», - уточнил разработчик проекта.

Л.ТИШКОВ считает, что «Водолаз-маяк» можно будет построить на спонсорские деньги. По его убеждению, данная скульптура станет одной из достопримечательностей Балаклавы, которая развивается сегодня как один из центров туризма и рекреации.

Справка УНИАН. Скульптор В.Мухина хорошо известна, прежде всего, своей скульптурной группой «Рабочий и колхозница», сооружённой в Москве у входа на ВДНХ.