Милиционеры нашли марихуану вместо зеленого чая

В Запорожье работники милиции совместно с СБУ перекрыли канал поставок синтетических и растительных наркотиков из России.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, правоохранительные органы гражданина Украины – ранее судимого жителя Энергодара, который пытался ввезти с территории Российской Федерации наркотики синтетического и растительного происхождения. Во время осмотра вещей задержанного милиционеры обнаружили марихуану, расфасованную в упаковки из-под зеленого чая; а в пачках сигарет наркодилер прятал полиэтиленовые пакетики с метамфетамином.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 305 Уголовного Кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров).