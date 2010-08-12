Власти Севастополя: даже теоретически дать каждому по 10 соток невозможно

В Севастополе уже не осталось «свободной» земли, и даже теоретически невозможно выделить каждому, кому положено по закону, по 10 соток земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявлено сегодня на заседании коллегии городской государственной администрации.

«Сегодня в городе Севастополе свободной земли нет, раздавать уже нечего», - сказал в ходе выступления на коллегии главный архитектор города Валерий СТЕБЛЯНКО.

По мнению председателя CГГА Валерия САРАТОВА, «надо севастопольцам объяснить: в теории даже, условно говоря, 4,8 тысяч гектар позволяло (предусмотренные на эти цели генеральным планом города - УНИАН) получить участков по 10 соток 48-ми тысячам человек. В городе Севастополе живет в 10 раз больше. За время действия Земельного кодекса у нас в Севастополе родилось, к нашему счастью, еще 40 тыс. человек».

То есть, сказал В.САРАТОВ, Севастополь в теории не может выделить землю, по 10 соток, желающим, поскольку ее нет.

Председатель горадминистрации также выразил надежду, что «у всех хватает понимания того, что леса мы вырубать не будем, по причине того, что это легкие города, и соответственно, если мы будем лезть в леса, то, соответственно, сами будем делать свою жизнь в городе невозможной».