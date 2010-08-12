Таджикистан отправил вертолет для спасения украинских альпинистов

Вертолет МИ-8 минобороны Таджикистана вылетел в район западного Памира за двумя украинскими альпинистами. Об этом сообщил глава департамента по развитию туризма республиканского комитета по делам молодежи Давлат Хабибов, передает ИТАР-ТАСС.

Запланированный на полдень 11 августа вылет военного борта не состоялся по техническим причинам, но как пояснил Хабибов, «есть еще страховочное время как минимум до 12 часов дня, когда по согласованию альпинисты будут ждать вертолет в обусловленном месте».

31 июля руководитель группы альпинистов Олег Монсар, совершающей восхождение на перевал Южный Девлахон (высота 4900 м над уровнем моря) сорвался в пропасть. При нем был спутниковый телефон и страховочное снаряжение. В течение нескольких дней двое оставшихся спортсменов вели безуспешные поиски, затем оставшись фактически без связи и с минимумом продуктов, сами стали искать пути спасения. Только в минувшую субботу им удалось встретить группу других альпинистов со связью и передать в Душанбе свои координаты.

«Определенное время занял процесс согласования с украинской стороной, а также поиск вертолета, способного работать в сложных условиях высокогорья»,- прокомментировал ситуацию Давлат Хабибов.

Он добавил, что по пути на место происшествия экипаж вертолета сделает краткую остановку на базовом лагере «поляна Москвина», где возьмет на борт еще одного украинского скалолаза из другой группы, который нуждается в срочной медицинской помощи.

По словам Хабибова, настоящее время на Памире находятся до одной тысячи скалолазов и просто любителей гор из ближнего и дальнего зарубежья.

Газета.ру