Министр советует заменить медицинские повязки самодельными марлевыми

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова рекомендует заменить медицинские повязки самодельными марлевыми. "Повязки не спасают", - сказала она сегодня журналистам в Москве.

Министр заметила, что они эффективны только в том случае, если необходимо быстро преодолеть какое-то задымленное пространство.

"Более эффективны те марлевые повязки в несколько слоев, которые шили раньше", - приводит слова министра РосБизнесКонсалтинг. По ее словам, марля, сложенная в несколько слоев, пропускает меньшее количество гари, чем медицинские повязки, которые используются при эпидемиях.