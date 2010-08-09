Министр советует заменить медицинские повязки самодельными марлевыми
21:09, 09 августа 2010Общество
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"...в несколько слоев, как шили раньше"
Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова рекомендует заменить медицинские повязки самодельными марлевыми. "Повязки не спасают", - сказала она сегодня журналистам в Москве.
Министр заметила, что они эффективны только в том случае, если необходимо быстро преодолеть какое-то задымленное пространство.
"Более эффективны те марлевые повязки в несколько слоев, которые шили раньше", - приводит слова министра РосБизнесКонсалтинг. По ее словам, марля, сложенная в несколько слоев, пропускает меньшее количество гари, чем медицинские повязки, которые используются при эпидемиях.
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