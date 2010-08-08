Министр обороны поздравил военных связистов

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ поздравил военнослужащих, ветеранов и работников войск связи с профессиональным праздником – Днем войск связи Вооруженных сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

“Военная связь – это одна из главных составляющих управления Вооруженными Силами”, – отметил в своем поздравлении глава отечественного оборонного ведомства.

Как подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ, во время войн и военных конфликтов связисты были на передовой и не сдавали позиций.

“Верность украинскому народу и делу защиты Отечества, высокий уровень профессионализма – эти лучшие качества всегда были и остаются присущими военным связистам. Своим неустанным трудом они обеспечивают мирное существование нашего государства”, – отмечается в поздравлении министра обороны Украины.

М.ЕЖЕЛЬ выразил глубокое уважение и благодарность всем военным связистам за самоотверженный труд и профессионализм и искренне пожелал им и их семьям здоровья, счастья мира, семейного благополучия и новых успехов в нелегкой ратной службе на благо Украины и ее Вооруженных сил.