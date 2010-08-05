МВД будет реагировать на лесные пожары как на тяжкие преступления

Министерство внутренних дел создало рабочие группы, которые реализовывают комплекс мер по усилению противопожарной защиты лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Среди задач таких групп - оперативный сбор информации о противопожарной ситуации, которая направляется как для защиты ведомственных админзданий от возгорания, так и для выявления и документирования правонарушений в сфере лесохозяйства.

Кроме того, осуществляются превентивные меры по регулированию поведения граждан в местах, потенциально опасных с точки зрения пожарной безопасности. Так, Госавтоинспекция проводит профилактическую работу по запрещению остановки автотранспорта на обочине дорог рядом с лесными массивами, торфяниками, сельхозугодьями, ограничению доступа транспорта и населения на указанные территории.

«В то же время, правоохранительные органы контролируют соблюдение водителями правил пожарной безопасности на специально оборудованных кратковременных остановках, расположенных в лесных массивах для отдыха. Похожие задания получили и участковые инспекторы, которые совместно с коллегами из других служб встречаются с населением для разъяснения гражданам правил пожарной безопасности. Интересно, что созданными совместными мобильными группами в составе работников МЧС, лесохозяйства, Минприроды, Минагрополитики и милиции уже осуществлено свыше тысячи рейдов, во время которых составлено 270 протоколов о привлечении виновных к админответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и невыполнение требований дорожного знака о запрете въезда в лесопарковые зоны. В целом в противопожарных мероприятиях приняло участие свыше 14,7 тысяч сотрудников правоохранительных органов», - сообщили в ДСО МВД Украины.

Кроме того, МВД совместно с Министерством по вопросам чрезвычайных ситуаций разработали инструкцию, где четко выписаны механизм взаимодействия этих ведомств во время возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и планы действий во время их локализации и ликвидации. Например, отныне на место резонансных пожаров, которые возникли на природе, должен лично выезжать начальник милиции.

МВД сегодня готово предоставить большой ресурс для помощи в локализации природных пожаров. В частности, такая готовность материализуется в возможности ведомства выделить до 75 тысяч личного состава, 130 единиц бронетехники и 403 грузовиков, 353 автобусов, 2620 патрульных автомобилей и много другой техники. О такой инициативе было заявлено руководством МВД во время одного из последних заседаний СНБО.

В ведомстве также отметили, что МВД в случаях возникновения лесных пожаров будет реагировать так же, как реагирует на случаи совершения тяжких преступлений. В связи с этим на места таких происшествий лично будет выезжать руководство районных или городских управлений МВД.