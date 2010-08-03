Попов сменил «рулевого» Киевского метро непонятно на кого
Будет сразу двое и.о.?
Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал заявление об увольнении руководителя столичного метрополитена Петра МИРОШНИКОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам.
“Вчера П.МИРОШНИКОВ подал заявление об увольнении. Я его принял”, - проинформировал А.ПОПОВ.
По его словам, со среды, то есть с завтрашнего дня, обязанности руководителя КП “Киевский метрополитен” будет исполнять первый заместитель начальника подземки. В то же время А.ПОПОВ не уточнил фамилию и.о. (на предприятии два первых заместителя - Владимир ФЕДОРЕНКО и Олег МОСКАЛЕНКО - УНИАН).
“Пока что других кандидатур, которые могут быть назначены, мы не рассматриваем”, - добавил А.ПОПОВ.
Он выразил убеждение, что перед утверждением нового руководителя метро нужно посоветоваться с коллективом и учесть мнение работников предприятия.
“Задание - не только стабилизировать ситуацию, но и выполнить серьезную инвестиционную программу. На этот год, вы знаете, три станции метро будут введены благодаря поддержке правительства... Потому выполнение этих программ, я думаю, и определит следующего руководителя метрополитена”, - отметил и.о. председателя КГГА.
Как сообщал УНИАН, 2 августа руководитель пресс-службы Киевского метрополитена Надежда ШУМАК сообщила, что начальник КП “Киевский метрополитен” П.МИРОШНИКОВ намерен уволиться по собственному желанию.
По ее словам, до 3 августа П.МИРОШНИКОВ находится в отпуске, и сразу после выхода на работу намерен написать заявление об увольнении и передать его в КГГА для прохождения всех соответствующих процедур.
Сегодня на официальном сайте метрополитена было обнародовано сообщение, в котором П.МИРОШНИКОВ пояснил, что уходит с должности руководителя коммунального предприятия в связи со сменой властной команды в городе.