Милиция «потеряла» 6 грузовиков, сохранявшиеся как вещдоки

Прокуратура Сумской области расследует уголовное дело, возбужденное относительно служебных лиц Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации старшего следователя прокуратуры Сумской области Владимира НИКИТЧЕНКО, основанием для возбуждения дела стало злоупотребление правоохранителями властью и служебным положением при хранении вещественных доказательств по уголовному делу, которое квалифицируется частью 3 ст. 364 Криминального кодекса Украины.

Как установлено в ходе проверки, следственное управление ГУМВД области во время расследования уголовного дела, возбужденного в августе 2009 года по факту использования поддельных документов, изъяло сначала у одного из обществ три грузовых автомобиля - "Урал", ГАЗ-52 и ЗиЛ-130, а позже у местного частного предприятия еще три грузовика - ЗиЛ-131, УАЗ-2206 и КАМАЗ-5410.

Эти автомобили были признаны вещественными доказательствами по делу и находились на хранении на территории Охтирского горотдела милиции.

Между тем в октябре прошлого года служебные лица ГУ МВД Украины в области, злоупотребляя властью и служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, передали изъятые автомобили на хранение на Тростянецкую нефтебазу, не установленному в ходе следствия физическому лицу.

В данное время установить место нахождения вещественных доказательств невозможно, заявил старший следователь прокуратуры.