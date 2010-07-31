Работодатель украинцев, не попавших в Польшу, кивает на пограничников

Пограничная служба Польши на минувшей неделе безосновательно обязала 26 граждан Украины покинуть территорию страны из-за якобы неправильно оформленных документы на трудоустройство.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше заявил работодатель украинцев Валериан ДЗИКОВСКИЙ.

По его словам, граждане Украины имели все необходимые документы и были зарегистрированы в соответствующих государственных органах, согласно требованиям национального законодательства.

Предприниматель напомнил, что пограничная служба выдвинула украинцам требование покинуть государство на основании того, что договор на трудоустройство с ними был подписан от одной фирмы, а заявки на работу для них – от другой. В.ДЗИКОВСКИЙ выразил уверенность, что этот факт не может быть нарушением законодательства, потому что обе фирмы принадлежат ему и специализируются на сельскохозяйственных работах.

„По моему мнению, законодательство не было нарушено”, - сказал он.

По словам В.ДЗИКОВСКОГО, упрощенная система трудоустройства в Польше запрещает работу на другого работодателя, а в его случае работодателем выступал один и тот же человек.

„Они (украинцы) приехали к ДЗИКОВСКОМУ и работали для него. Здесь не было никакого изменения для них, их же не интересует, имеем мы одну, две или десять фирм”, - сказал он.

В.ДЗИКОВСКИЙ также заметил, что пограничники во время контроля могли не принимать решение о нарушении, а дать возможность ему переоформить заявки на фирму, с которой был договор о работе. По словам работодателя, такая практика может применяться, если украинцы приезжают с рабочей визой, предоставленной при содействии одного работодателя, а затем меняют работу.

В.ДЗИКОВСКИЙ отметил, что 26 украинцев, которым запретили въезд в Польшу, проходили у него курс обучения для работы в теплицах, и могли зарабатывать от 500 до 700 долларов в месяц, а наиболее квалифицированные работники – около 1,3 тыс. долларов.

Он также выразил сожалению по поводу этого инцидента, заметив, что планирует отстаивать свою правоту в суде.

„Люди вообще не виноваты, потому что если что-то не так, то меня нужно было наказывать”, - сказал В.ДЗИКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Пограничная служба Польши на год запретила въезд на территорию страны 26 гражданам Украины из-за неправильно оформленных польским работодателем документов.

На этой неделе пограничники обязали еще 29 украинцев покинуть территорию Польши, но в этом случае работодатель не имел ни официального разрешения, ни заявки на трудоустройство иностранцев.

В обоих случаях против работодателей возбуждены дела, которые будет рассматривать суд.

Справка УНИАН. Польша с июля 2007 года разрешила гражданам Украины, Беларуси и России легально работать без оформления официального разрешения. Для этого польский работодатель должен зарегистрировать соответствующую заявку, на основании которой иностранцы могут получить визу и легально работать в Польше на протяжении шести месяцев в год.

Граждане Украины с момента введения польской властью упрощенной системы трудоустройства до конца прошлого года получили 320 тысяч заявок, что составляет более 90% всех зарегистрированных.