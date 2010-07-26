Пожар на консервном комбинате «Верес» тушили больше 12 часов

Более 12 часов пожарным Черкасского гарнизона пришлось бороться с огнем на территории Черкасского филиала СООО "им. Шевченко" объединения заводов производственных предприятий группы компании "Верес".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, в старом здании на территории бывшего консервного комбината в Черкассах по ул. Чигиринской проводились электросварочные работы. Не убедившись в безопасности места проведенных работ, сварщики завершили работы и разошлись.

Уже в 19.15 в здании появился дым. Как установили следователи, загорелся минеральный утеплитель. Пожарным было сложно определить и добраться до места возгорания, поэтому работы по ликвидации возгорания затянулись и продолжались всю ночь.

Для ликвидации пожара были привлечены дежурные подразделения трех пожарно-спасательных подразделений. Огнем уничтожен утеплитель и стена здания на площади 80 кв. м. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.