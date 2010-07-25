Путин о засухе, финансовых резервах и зерновых фондах

Премьер-министр РФ Владимир Путин гарантирует, что дефицита продовольствия в России из-за плохих погодных условий не будет. "Для сельского хозяйства жара - сложное время, во многих российских регионах объявлена чрезвычайная ситуация", - отметил Путин, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, после проведенных в субботу переговоров с главой украинского государства Виктором Януковичем. "Но я уверен, что мы пройдем это сложное время", - сказал он.

Так, по словам премьера, "будут выделены необходимые ресурсы на поддержку сельского хозяйства, это и прямые дотации, и субсидии, гарантии правительства РФ, продажа фуражного зерна для животноводства нашим сельхозпроизводителям из резервного фонда".

"Предусмотрен целый пакет мер поддержки, вопрос в том, чтобы руководители предприятий действовали быстро, энергично и в сжатые сроки представили экспертное обоснование объема этой поддержки", - заявил он.

Путин подтвердил, что дефицита продовольствия не будет. "На фоне неблагоприятных погодных условий, у нас есть два благоприятных условия: наличие финансовых резервов и наличие зернового фонда ", - заключил он.