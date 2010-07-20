В рамках учений "Си Бриз" началась антипиратская операция

В Черном море сегодня началась морская антипиратская операция в рамках активной фазы украинско-американских учений «Си Бриз – 2010».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, в операции принимают участие 17 кораблей и катеров, в том числе американский фрегат «Тейлор» и турецкий фрегат «Явуз», 5 катеров Государственной пограничной службы Украины, корабли, катера, самолеты и вертолеты ВМС Вооруженных сил Украины.

Этими силами установлен контроль над судоходством в районе, где действуют пираты, с целью не допустить туда поставок оружия, боеприпасов и прибытия подкрепления. Также корабли и катера многонациональных сил непосредственно блокируют побережье, на котором расположена пиратская база.

Совместно с самолетом Ан-26 Сакской морской авиационной бригады ВМС Украины корабли и катера ведут поиск и перехват судов-нарушителей, готовятся к высадке морского десанта для уничтожения пиратской базы на берегу.

Роль судна-нарушителя выполняет корабль управления «Славутич» ВМС Украины.

Большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський» и средний десантный корабль «Кіровоград» приняли на борт подразделы морской пехоты, которые совершили марш из полевого лагеря на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области в порту Южный под Одессой. Там их на катерами «Сміла» и «Нова Каховка» доставили на борт десантных кораблей.

Следующей ночью морской тральщик «Черкаси» и рейдовый тральщик «Генічеськ» проведут десантные корабли к месту проведения высадки морского десанту.

Согласно плану учений, утром 21 июля начнется боевая операция по уничтожения пиратской базы на побережье.