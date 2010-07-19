В Крыму радикальные исламисты сдали в милицию пять пистолетов

Представители одного из радикальных исламистских течений добровольно сдали пять стартовых пистолетов Zoraki, предназначенных для стрельбы резиновыми пулями, сотрудникам милиции Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МВД, которым располагает УНИАН.

Отдел координации деятельности органов внутренних дел в сфере межнациональных отношений крымского управления МВД на протяжении нескольких месяцев проводил оперативно-розыскные мероприятия. В результате - пятеро радикалов сдали оружие.

"Учитывая то, что граждане сдали пистолеты добровольно, они согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами - освобождаются от уголовной ответственности", - говорится в пресс-релизе.

Пистолеты и патроны к ним направили на исследование.

Эксперты проверят оружие "на причастность к совершению преступлений".

Пресс-служба милиции отказывается уточнять название течения.