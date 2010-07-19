В Луганске двое неизвестных сожгли храм УПЦ КП

В Луганске неизвестные сожгли храм в честь Архистратига Божьего Михаила, принадлежащий Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

Как сообщается на сайте УПЦ (КП), 18 июля приблизительно в 3.30 утра в результате поджога уничтожено деревянное строение храма в честь Архистратига Божьего Михаила на окраине Луганска.

«Строительство первого в Луганске деревянного храма Украинской православной церкви (Киевского патриархата) находилось на завершающей стадии – оставалось лишь установить купол», - отмечается в сообщении.

Также в сообщении указывается, что, по свидетельству сторожа, ночью к нему ворвалось двое неизвестных, которые его побили, а затем из канистр облили здание храма и дерево, предназначенное для строительства, и подожгли. В результате пожара здание сгорело практически полностью. Сторож находится в реанимации.

По словам епископа Луганского и Старобельского ТИХОНА, убытки в результате поджога составляют свыше 300 тыс. грн. (свыше 38 тыс. дол.).

На месте пожара работают правоохранители и эксперты.

На сайте напоминают, что за последнее время были сожжены храмы УПЦ Киевского патриархата в Шостке (Сумская область) и Мариуполе (Донецкая область).