Азаров: ГМК Украины не теряет позиций на мировом рынке

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил работников и ветеранов предприятий, организаций и учреждений горно-металлургического комплекса Украины с профессиональным праздником.

Как говорится в поздравлении, текст которого размещен на Правительственном портале, “горно-металлургический комплекс Украины - ведущая отрасль промышленности государства, важнейшая составляющая национальной экономики. Уникальный характер труда металлургов и горняков всегда вызывал и вызывает чувство глубокого уважения к вашей профессии. На протяжении многих лет вы своим самоотверженным трудом крепите индустриальную мощь государства, обеспечиваете стабильную работу и развитие всего хозяйственного комплекса. Даже в сегодняшних нелегких условиях мирового финансово-экономического кризиса горно-металлургический комплекс Украины благодаря вашему профессионализму, опыту и настойчивости не теряет своих позиций на мировом рынке”.

“Сегодня перед вами стоят сложные и многогранные задачи - внедрение новых технологий, повышение конкурентоспособности продукции, обеспечение рационального использования всех видов ресурсов, сохранение окружающей природной среды”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Он выразил убеждение, что “богатые традиции, опыт, знание своего дела, осознание высокой ответственности за судьбу страны” помогут работникам металлургической и горнодобывающей промышленности “успешно преодолеть трудности и достичь наилучших результатов”.