В Днепропетровске накрыли сеть порностудий и задержали 27 проституток

В Днепропетровске сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили сеть онлайн-порностудий.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

Услугами интернет-порностудий пользовались клиенты Соединенных Штатов Америки и Западной Европы. За минуту общения с проституткой в режиме «онлайн» они должны были заплатить от 5 до 10 дол.

13 июля в ходе реализации оперативных материалов и проведения трех санкционированных обысков по адресам «порностудий», которые находились в центральной части Днепропетровска, изъяты 30 компьютеров с записями роликов порнографического содержания, 2 сервера, которые содержат записи и электронные адреса пользователей сайта, более 30 веб-камер, вещественные доказательства на общую сумму 180 тыс. грн.

В целом во время операции были задержаны 27 проституток в возрасте от 18 до 30 лет, которые дали показания относительно преступной деятельности организаторов порнобизнеса.

Большинство из девушек - жительницы сельских районов Днепропетровской области.

Днепропетровским городским управлением милиции против организаторов порностудий возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).