В Одесской области Днестр превысил критичный уровень на полметра

В Одесской области из-за повышения уровня воды в Днестре подтоплены окраины райцентра Беляевка.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, за последние сутки уровень разлившегося Днестра поднялся в пределах Одесской области еще на 5 см и в среду утром составил 260 см, что на 15 см выше критической отметки.

В результате паводка уже подтоплены несколько приусадебных участков на окраине райцентра Беляевка, а также сельскохозяйственные участки под зерновыми культурами на днестровском острове Троицкий.

Между тем, уровень воды Дуная в пределах Ренийского и Измаильского районов спадает. В частности, рядом с райцентрами Рени и Килия он снизился за минувшие сутки на 3 см, а на участках рядом с Вилково и Измаилом - соответственно на 2 см и 1 см.

Однако паводковая ситуация, как подчеркивают в облуправлении по чрезвычайным ситуациям, остается по-прежнему критической, поскольку в Ренийском и Измаильском районах уровень воды в Дунае превышает критические отметки соответственно на 61 см и 48 см.

Как сообщал УНИАН, на автотрассе «Одесса-Рени» ограничено движения грузового транспорта из-за выхода из берегов Днестра.

Своего пика паводок на Днестре может достигнуть 7-8 июля.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА не исключают, что будут подтоплены населенные пункты в низинах.