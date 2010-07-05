В Павлограде накрыли конвертационный центр с оборотом 10 миллионов

В Павлограде сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали незаконный конвертационный центр с оборотом 10 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер управления Александр ГРОМАДСКИЙ.

Трое организаторов конвертационного центра по предварительному сговору создали ряд фиктивных предприятий, используя потерянные документы государственных учреждений, поддельные печати и штампы. Документально эти предприятия должны были функционировать в аграрном секторе экономики. Реально фирмы использовались в теневой схеме для конвертации безналичных средств в наличные.

По информации налоговиков, в этом году через счета фиктивных фирм, открытых в нескольких банках, прошло 10 млн. грн.

Проведены обыски по месту расположения теневых офисов, в частных домах и автомобилях мошенников. Изъято почти 200 тыс. грн. наличных и безналичных денежных средств, 7 печатей и штампов фиктивных фирм, чековые книжки и компьютерная техника с системой «клиент-банк».

Следственным отделом Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.