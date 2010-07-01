С Убирии взяли подписку о невыезде прямо на больничной койке

Приморский райсуд Одессы отказался удовлетворить представления следователя областного управления милиции и представителя прокуратуры о необходимости содержания в следственном изоляторе тяжелобольного вице-мэра Одессы Вахтанга УБИРИИ, отстраненного на период следствия от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщил УНИАН адвокат В.УБИРИИ Сергей МАКОВЕЦКИЙ, такое судебное постановление принято в 22.15 30 июня.

По его словам, «в 22.55 следователь прибыл в палату интенсивной терапии Одесской горбольницы №3, где взял у больного В.УБИРИИ подписку о невыезде - «беркутовцы» покинули лечебное учреждение».

Как подчеркнул С.МАКОВЕЦКИЙ, «В.УБИРИЯ не пытался скрываться или отказывался сотрудничать со следствием и судом. Скрывать ему нечего - вины в инкриминируемых деяниях В.УБИРИЯ за собой не чувствует».

«Главная задача, которая стоит перед ним, лечащими врачами и родными - стабилизировать состояние здоровья и вывести на выздоровление. Все остальные суетные вопросы меркнут на фоне основной человеческой ценности», - отметил С.МАКОВЕЦКИЙ.

Адвокат добавил, что «состояние здоровья В.УБИРИИ, к сожалению, по-прежнему стабильно-тяжелое».

С.МАКОВЕЦКИЙ также высказал мнение, что «центральная власть, на которую все ссылаются, никому не давала карт-бланш на беспредел. Звучали призывы разобраться по закону. Вероятно, поэтому правоохранительные органы побоялись повторить ранее опробованный в ГКБ №9 способ доставки больного В.УБИРИЮ в суд».

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2010 года в Одессе заявили о рейдерском захвате полигона твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры». Прибывший туда вице-мэр В.УБИРИЯ во время спора достал пистолет и выстрелил в воздух.

Позже городской председатель Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявил, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона «Дальницкие карьеры», восстановлена также работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект. Так мэр прокомментировал ситуацию вокруг захвата вооруженными сотрудниками подразделения «Титан» и руководством ООО «Союз», принадлежащего лидеру партии «Родына» Игорю МАРКОВУ, полигона бытовых отходов, находящегося на балансе Одесского горсовета.

Сам В.УБИРИЯ объяснял, что стремился «образумить угрожавших ему рейдеров и привлечь внимание милиции» и потому выстрелил в воздух из пистолета, на который есть все необходимые документы.

18 июня следователь, расследующий уголовное дело в отношении вице-мэра Одессы по признакам ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины, постановил избрать меру пресечения для чиновника в виде подписки о невыезде. Соответствующее постановление следователь вынес в больнице, куда В.УБИРИЯ был госпитализирован накануне с сердечной недостаточностью и повышенным артериальным давлением.

19 июня судья Приморского райсуда Одессы В.КОВАЛЕНКО продлил до 25 июня задержание вице-мэра.

22 июня у В.УБИРИИ диагностирован острый инфаркт миокарда.

24 июня начальник Главного управления МВД Украины в Одесской области Михаил ЯЦКОВ заявил, что прокуратура области возбудила против В.УБИРИИ уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов на территории полигона «Дальницкие карьеры».

Вместе с тем в прокуратуре Одесской области опровергли это заявление.