В Киеве возле универмага “Украина” сгорел автомобиль (фоторепортаж)

Сегодня в полдень в Киеве возле универмага “Украина” загорелся автомобиль “Газель”, который принадлежит КПИ.

Как сообщили УНИАН в столичном управлении МЧС Украины, водитель, остановившись возле перекрестка, увидел, что из моторного отсека внезапно повалил дым.

Пожарные подразделения, прибывшие по вызову, ликвидировали пожар, но автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет.