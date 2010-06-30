В Киеве возле универмага “Украина” сгорел автомобиль (фоторепортаж)
14:47, 30 июня 2010Общество
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Сегодня в полдень в Киеве возле универмага “Украина” загорелся автомобиль “Газель”, который принадлежит КПИ.
Как сообщили УНИАН в столичном управлении МЧС Украины, водитель, остановившись возле перекрестка, увидел, что из моторного отсека внезапно повалил дым.
Пожарные подразделения, прибывшие по вызову, ликвидировали пожар, но автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет.
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