Киевгорстрой: получение разрешений переполнено надуманными бумагами

Председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР считает, что сроки прохождения разрешительных процедур на строительство нужно сократить с двух лет до одного года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в ходе круглого стола «Упрощение разрешительных процедур в строительстве» в Минрегионстрое.

«Сегодня для того, чтобы пройти разрешительную систему, нужно 2 года. Если бы была возможность за год сделать эту процедуру, это была бы победа», - сказал президент компании.

В.МОЖАР также не видит необходимости печатать декларацию в связи с началом строительства, чтобы получить разрешение на начало строительных работ. «Застройщик должен напечатать в государственных изданиях проектную декларацию. Проектная декларация – это форма привлечения средств. Если я за свои собственные деньги начинаю строить, зачем мне проектная декларация?» - сказал он.

При этом В.МОЖАР отметил, что новая процедура введения объектов в эксплуатацию, при которой выдается свидетельство о соответствии объекта, удлиняет сроки принятия объекта в эксплуатацию.

«Там такой перечень подписывающих участников, что месяца два нужно потратить времени, чтобы собрать все подписи. Все это является той нагрузкой, которую в разрешительной системе нужно очистить и уменьшить, чтобы можно было более оперативно решать вопросы», - подчеркнул он.

По оценкам В.МОЖАРА, самая сложная из разрешительных процедур в строительстве - землеотвод.

«Согласно законодательству, все земельные участки отводятся на конкурсной основе. Программы конкурсов никто не разработал, положение не утвердил. И таким образом год земля просто не отводилась. Нужно этот вопрос решить в первую очередь. А дальше идти путем упрощения проектирования и получения разрешения на строительство», - считает он.

В то же время, президент холдинга считает надуманным и существование в Киеве такого документа как ордер на разрытие котлована, который не определен никакими законами.

«Он просто надуман местной властью. И это еще раз приводит к необходимости собрать 52 подписи, начиная от ЖЭКа и заканчивая заместителем городского председателя», - уточнил он.