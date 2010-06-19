Милиционеры таки доставили вице-мэра Одессы из больницы в суд

Милиционеры сегодня в принудительном порядке доставили вице-мэра Одессы Вахтанга УБИРИЮ в суд, где он потерял сознание.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Одесской правозащитной академии Валерий КОЧЕТОВ

По его словам, вооруженные автоматами правоохранители ворвались в здание кардиологической больницы, где находился В.УБИРИЯ, и, вопреки протестам врачей, «вырвали катетеры у госпитализированного вице-мэра, выволокли его из палаты и бросили в спецмашину, выполняя приказ начальства о доставке его в суд».

По словам очевидцев, в зале Приморского райсуда В.УБИРИЯ, которому отказывали в медицинской помощи, потерял сознание.

Врачи, которых долго не хотели пускать в здание суда, констатировали гипертонический криз.

«Но суд над гражданином В.УБИРИЕЙ, находящимся в беспомощном состоянии, не прекратили, - отметил правозащитник В.КОЧЕТОВ.

Журналистов в здание Приморского райсуда города также не пустили.

Как сообщал УНИАН, следователь, расследующий уголовное дело в отношении вице-мэра Одессы В.УБИРИИ, вечером 18 июня постановил избрать меру пресечения для чиновника в виде подписки о невыезде.

Соответствующее постановление следователь вынес в больнице, куда В.УБИРИЯ был госпитализирован накануне с сердечной недостаточностью и повышенным артериальным давлением.

«Прибывшим сотрудникам милиции врачи заявили, что состояние пациента В.УБИРИИ крайне тяжелое – он на грани инсульта. Бригады «скорой помощи» отказались транспортировать чиновника из больницы. После этого следователь на месте постановил: избрать в отношении чиновника меру пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщил адвокат выце-мэра Сергей МАКОВЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. 11 июня в Одессе заявили о рейдерском захвате мусорного полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры». Прибывший туда В.УБИРИЯ во время спора достал пистолет и выстрелил в воздух. 12 июня милиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы на мусорной полигоне, а 15 июня вице-мэра, который был госпитализирован с инфарктом, взяли под стражу.

Сам вице-мэр объясняет, что стремился «образумить угрожавших ему рейдеров и привлечь внимание милиции» и потому выстрелил в воздух из пистолета, на который есть все необходимые документы.

17 июня В.УБИРИЯ был отстранен от работы на время расследования.