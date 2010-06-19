В Джанкое задержан подозреваемый в убийстве 5-летнего мальчика

Сотрудники крымской милиции по «горячим следам» задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства пятилетнего мальчика 18 июня в Джанкое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили в пресс-службе крымского Управления МВД.

«Гражданин, подозреваемый в совершении преступления, был задержан спустя 3,5 часа с момента его совершения. Подозреваемый дал признательные показания», - говорится в пресс-релизе.

Следственное управление милиции Крыма возбудило уголовное дело по статье «умышленное убийство малолетнего».

В проведении оперативно-розыскных мероприятий были задействованы 40 военнослужащих внутренних войск, 40 бойцов спецподразделения «Беркут», весь личный состав Джанкойского горотдела милиции, сотрудники аппарата Управления уголовного розыска крымского главка МВД, в Джанкой дополнительно прибыли семь экипажей ГАИ.

Проанализировав полученную от свидетелей убийства информацию, правоохранители сосредоточили внимание на личности одного из местных жителей, отец которого проживал по соседству.

«В ходе осмотра домовладения гражданин, 1983 года рождения, подпадающий под приметы человека, подозреваемого в совершении преступления, был задержан на чердаке гаража», - говорится в пресс-релизе.

У него обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности к убийству ребенка.

Правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления.

Ранее молодой мужчина «уже проявлял некоторые странности в поведении», заявляет милиция.

Как сообщал УНИАН, на окраине Джанкоя во второй половине дня 18 июня мужчина, подойдя к игравшему в песочнице возле дома мальчику, «попросил его посмотреть на красивую птичку, якобы пролетающую в небе», после чего нанес «удар острым предметом в область шеи» и скрылся.

Свидетелями убийства стали трехлетняя сестра мальчика и пятилетняя соседка. Они описали мужчину милиционерам.