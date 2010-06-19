Передано в суд дело трех сотрудников УБОП

Следственным отделом прокуратуры столицы завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению трех сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в городе Киеве в превышении служебных полномочий и в служебном подлоге (ч.2 ст.365, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, следствием установлено, что праввоохранительные органы, проверяя заявление о преступлении, задержали и доставили в помещение УБОП трех человек, где одному из них, вынуждая сознаться в совершении преступления, нанесли телесные повреждения. В отношении других двух задержанных милиционеры составили протоколы с неправдивыми сведениями о совершении ими административного правонарушения.

В прокуратуре также отметили, что во время расследования уголовного дела по инициативе столичного ведомства Апелляционный суд Киева отменил принятые районным судом решения на основании поддельных админпротоколов.