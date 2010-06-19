Студенты получили деньги с ректора через прокуратуру

Прокуратура Киева установила незаконность приказа ректората Киевского университета права Национальной академии наук Украины о введении платы для студентов за отработку пропущенных занятий и за восстановление после отчисления из вуза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, ведомством проведена проверка относительно неправомерных действий должностных лиц Киевского университета права. В результате проверки выявлено, что ректоратом Киевского университета права НАН Украины издан приказ, которым в нарушение требований действующего законодательства Украины установлена оплата за отработку студентами практических, семинарских занятий по дисциплинам, которые были пропущены без уважительной причины, пересдачу семестрового экзамена, зачет в случае, если студент не был допущен к нему, не явился без уважительных причин или не сдал семестровый экзамен, зачет.

Кроме того, вышеуказанным приказом установлена плата за восстановление в случае отчисления студентов за академическую задолженность, плата за обучение.

При вмешательстве прокуратуры города Киева отменен незаконный приказ ректора, а 276 студентам возвращены оплаченные ими деньги на общую сумму более 30 тыс. грн.