Нардепы-журналисты сомневаются в профпригодности охраны Януковича

Публичного извинения Управления государственной охраны перед журналистом СТБ Сергеем АНДРУШКО недостаточно для возобновления доверия общества и журналистской общественности к деятельности силовых структур.

Такое мнение высказали профессиональные журналисты, народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО и Ольга ГЕРАСИМЬЮК по поводу инцидента, произошедшего между работником УГО и журналистом 15 июня во время открытия ХХІІ Международной агропромышленной выставки "Агро-2010" с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Поведение сотрудника Управления государственной охраны Украины запятнало репутацию УГО и всех его сотрудников”, - считают парламентарии.

В запросе народных депутатов, поданном руководителю Управления государственной охраны Украины Игорю КАЛИНИНУ отмечается, что этот случай получил общественный резонанс не только в Украине, но и за ее пределами. Несколько международных журналистских организаций выразили возмущение по поводу того, что в Украине участились случаи препятствования деятельности журналистов с применением к ним физической силы.

В запросе депутаты напомнили, что данный инцидент – не первый случай «дерзкого и грубого обращения с журналистами и представителями общественности со стороны работников охраны Президента».

Депутаты отметили, что получают жалобы не только от представителей медиа, но и от граждан, которых «расталкивают» охранники Президента во время мероприятий, а также позволяют себе грубые действия даже в отношении дипломатов. В частности, напомнили депутаты, обрели резонанс действия охранников, блокировавших вход во дворец «Украина» представителям дипломатических миссий на мероприятия с участием Президента Украины. Так же грубо охранники вели себя, блокируя помещение ПАСЕ в Страсбурге, куда заходил Президент Украины во время визита, говорится в запросе.

И.ГЕРАЩЕНКО и О.ГЕРАСИМЬЮК считают, что подобное поведение вряд ли может объясняться действиями, преследующими цель защиту охраняемого лица, а скорее это свидетельствует о недостаточной профессиональной подготовке и низкой общей культуре некоторых работников ведомства.

Депутаты считают необходимым не только уволить из воинской службы за служебное несоответствие и лишить воинского звания сотрудника УГО, совершившего противоправные действия в отношении журналиста, но и провести с личным составом УГО профилактическую работу по соблюдению ими законов Украины, норм профессиональной этики и культуры; определить и утвердить новые, более жесткие критерии профессиональной пригодности кадров УГО; провести в управлении проверку профессиональной пригодности кадров; привести в соответствие с законодательством Украины внутренние документы, в частности и те, которые регулируют порядок беспрепятственного доступа в помещения лиц, имеющих такое право по законам Украины.

Народные депутаты настаивают на необходимости проведения профилактических мероприятий с тем, чтобы сделать невозможным повторение такого в будущем и не допустить непрофессионального поведения охранников во время публичных, массовых мероприятий с участием первых лиц государства.

«Мы как журналисты много работали на мероприятиях, в которых принимали участие главы разных государств мира, и должны констатировать, что поведение представителей УГО не имеет ничего общего «с охраной VIP-персон». Произошедшее – это неуважение не только к журналистам, но и к охраняемым персонам», подчеркивают И.ГЕРАЩЕНКО и О.ГЕРАСИМЬЮК.

По мнению народных депутатов, сегодня Президенту В.ЯНУКОВИЧУ пытаются «навеять фобию, что его жизни угрожает опасность. А охрана этим оправдывает свое непрофессиональное поведение». «Подобных беспрецедентных «мер безопасности» Украина не видела при правлении ни одного из трех президентов», - констатировали депутаты.