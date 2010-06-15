Непогода оставила без света 258 населенных пунктов Украины

Во второй половине 14 и в ночь на 15 июня из-за осложнения погодных условий (дождь, град и порывы ветра местами до 25 м/с) в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 9 областях произошло обесточивание 258 населенных пунктов (в том числе 64 н.п. частично).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Закарпатской области без электроснабжения остались 93 населенных пункта (52 н.п. частично), в Житомирской – 60 н.п., в Тернопольской – 30 н.п., в Винницкой – 25 н.п. (3 н.п. частично), в Киевской – 15 н.п. (5 н.п. частично), в Волынской -13 н.п. (1 н.п. частично), в Ивано-Франковской – 12 н.п. (3 н.п. частично), в Ривненской – 9 н.п. и в Черниговской – 1 н.п.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

На территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей градом и шквалистыми порывами ветра повреждены кровли жилых домов и объектов социально-бытовой сферы, а именно: во Львовской области – г. Львове ветром свалены 2 рекламных щита, повреждены кровли трех зданий (Школа искусств, Центр творчества детей и юношества, фирма „ТБС”) и в г. Червонограде - одного здания (городская больница № 2); в с. Грушев Дрогобычского района во время выпаса скота ударом молнии смертельно травмирован один человек.

В 13 населенных пунктах Закарпатской области частично повреждены шиферные и металлические кровли 245 частных жилых домов и 4 зданий. Жертв и пострадавших нет.

В Ивано-Франковской области: в Тисменицком районе в трех населенных пунктах повреждены шиферные кровли 7 частных жилых домов, в том числе три кровли уничтожены полностью и частично повреждена кровля одного здания (общеобразовательная школа с. Радча); в с. Зеленое Верховинского района на здании общеобразовательной школы сорвало металлическую кровлю вместе со стропильными конструкциями площадью 576 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В районах указанных областей созданы комиссии для подсчета и уточнения ущерба.

Ситуация находится на контроле оперативных групп Главных управлений МЧС в областях.