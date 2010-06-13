Взрыв на шахте в Кривом Роге повредил 4 км дорог

Взрыв на шахте им. Орджоникидзе повредил 4 км дорог. Сейчас там прекратили движение транспорта.

Об этом сообщает Gazeta.uaсо ссылкой на МЧС.

На территории шахты частично разрушен подземный главный вентиляционный канал. Технологический процесс добычи руды остановили.

В результате аварии нарушилась герметичность распределительной газовой трубы диаметром 100 мм. Из-за этого "Криворижгаз" отключил от газоснабжения поселок Горькое.

Тело сотрудника Госгорпромнадзора направили на судмедэкспертизу. Мужчина погиб, когда "Газель", которой он управлял, упала в пропасть. С ней упали еще три авто, которые находились около неработающего карьера. Пропасть образовалась во время проведения плановых работ по подрыву породы в подземной добыче шахты. Там обрушился борт открытого неработающего карьера размером 800х500 м, глубиной до 100 м. Площадь провала - около 16 гектара. Эквивалент взрывчатки - 64 тонны.

Во время взрыва людей в шахте не было. Жилые дома не разрушены.

Сейчас на месте трагедии работает 12 единиц техники и 49 работников ГУ МЧС в Днепропетровской области, эксперты Госгорпромнадзора, оперативная группа МВД в области, скорая медицинская помощь, аварийная служба "Криворижгаз" и подраздел криворожского военизированного горно спасательного отряда МЧС.

Напомним, взрыв на шахте Орджоникидзе в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошел сегодня, в 7.00 утра.