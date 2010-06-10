В ВТБ «выясняют информацию» о 2 млрд. долл. кредита для Украины

Внешторгбанк РФ (ВТБ) на данный момент не комментирует информацию о предоставлении Украине кредита в размере 2 млрд. дол.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре банка.

«Мы эту информацию пока не комментируем», - сказал сотрудник пресс-центра.

По его словам, как только информация будет выяснена у соответствующих специалистов банка, она будет обнародована.

«Соглашение о предоставлении кредита Украине не заключалось. Кредит по гослинии не предоставлялся», - сообщили в Минфине РФ.

Напомним, сегодня источник в правительстве сообщил нашему агентству, что Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит в размере 2 млрд. долл. сроком на полгода. Собеседник отметил, что деньги на счета Министерства финансов уже поступили.

При этом он подчеркнул, что данный кредит никак не связан с выделением средств для достройки реакторов Хмельницкой АЭС.

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не опроверг это сообщение, однако отметил, что не может пока предоставить детальную информацию как о факте выделения кредита, так и о его условиях.

Министерство финансов РФ сегодня уточнило, что кредит Украине по государственной линии не предоставлялся.