Тигипко: Украина и Всемирный банк планируют реализовать 5 проектов

Украина и Всемирный банк планируют в 2010 году реализовать 5 проектов на сумму 1,77 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

«Сотрудничество с Всемирным банком является чрезвычайно важным для Украины. Лишь в этом году мы планируем подписать договоры не менее чем по пяти проектам на сумму 1,77 млрд. долл.», - сообщил С.ТИГИПКО 7 июня после подписания вместе с директором представительства ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартином РАЙЗЕРОМ Протокола общего пересмотра портфеля проектов в Украине на текущий год.

С.ТИГИПКО убежден, что сотрудничество со Всемирным банком поможет Украине быстрее преодолеть последствия кризиса.

Приоритетами на среднесрочную перспективу сотрудничества определено направление по оздоровлению финансового сектора и развитие инфраструктуры в Украине.

«Мы будем отказываться от проектов, которые не реализуются, чтобы не платить за резервирование средств. Вместе с тем, необходимо повысить выборку средств по проектам, которые находятся сейчас в работе. Ее теперешний уровень не удовлетворяет ни правительство, ни руководство банка. У нас есть амбициозная цель утроить уровень выборки средств», - отметил С.ТИГИПКО.

Он сообщил, что сотрудники профильных министерств, которые отвечают за сотрудничество со Всемирным банком, будут нести персональную ответственность за результаты своей работы. Это, по его словам, позволит избежать безосновательного затягивания реализации проектов.