Запрещено проверять уровень знаний у детей, идущих в первый класс

В Киеве в этом году в первые классы общеобразовательных школ пойдут около 26 тысяч детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, по словам заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО, «столичные школы начали набирать детей в первые классы еще с начала апреля. По состоянию на 15 мая в общеобразовательные учебные заведения города подано около 18 тысяч заявлений».

По информации Главного управления образования и науки КГГА, больше всего наполнены первые классы школ Дарницкого и Святошинского районов (89%). Следующий по наполняемости Оболонский район (88%). В Голосеевском районе заявления оформили уже 85% родителей первоклассников. Приблизительно на 75% заполнены первые классы Шевченковского и Соломенского, на 69% – Подольского, на 67% – Деснянского, на 62% – Печерского районов. Меньше всего заполнены первые классы Днепровского района (55%).

В.ЖУРАВСКИЙ обратил внимание, что согласно действующим правилам, прием детей в первые классы осуществляется на безконкурсной основе. Родители должны представить в учебное заведение только заявление, копию свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку.

«Главное управление образования и науки КГГА категорически запретило проверять уровень знаний у детей, которые идут в первый класс. Только в специализированных школах с ребенком могут провести собеседование, которое будет включать в себя диагностические задания для проверки уровня общего развития ребенка и его способности к обучению”, - отметил заместитель председателя КГГА. Собеседование, по его словам, проводится исключительно в присутствии родителей.

“Категорически не допускается проверка умения ребенка писать, читать, считать и разговаривать на иностранных языках и пр., поскольку формирование этих навыков происходит в процессе учебы ребенка в школе», – добавил В.ЖУРАВСКИЙ.

Он напомнил, что на сайте Главного управления образования и науки КГГА (www.guon.kiev.ua) работает электронный «Справочник заведений образования», выполненный в виде базы данных. Там содержится подробная и четкая информация о каждом киевском учебном заведении. Для того чтобы найти школу с желаемыми условиями учебы, нужно задать соответствующие параметры поиска.

«При выборе школы через электронный справочник родители могут задавать какие-либо параметры поиска – язык обучение и изучение иностранных языков, специализация, форма собственности и др.», – сообщил В.ЖУРАВСКИЙ.

«Если родители захотят найти учебное заведение, в котором в наличии будет иметься теннисный корт, тренажерный зал, кабинет ароматерапии или хореографический класс, – это тоже реально», – заверил он.

На сегодняшний день в столице работает 137 специализированных школ, среди которых с углубленным изучением английского языка – 66, немецкого – 8, французского – 5, испанского языка – 2, других иностранных языков – 11.

Кроме того, в Киеве есть 12 специализированных школ с углубленным изучением украинского языка и литературы, 6 специализированных школ с углубленным изучением русского языка, 6 – с углубленным изучением естественных дисциплин, 16 – с углубленным изучением информационных технологий, 2 – с углубленным изучением художественно-эстетического цикла, 3 – с углубленным изучением технологий и физической культуры.

23 столичные школы оборудованы бассейнами.

Справка УНИАН. В прошлом году в первый класс в Киеве пошли 23,5 тыс. детей, что приблизительно на 2 тысячи больше, чем в 2008 году.