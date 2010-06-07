Дело о банковской карточке с места авиакатастрофы все-таки есть?

Представитель Польского агентства безопасности заявила об аресте в России четырех военнослужащих внутренних войск, подозреваемых в мародерстве на месте катастрофы польского президентского самолета под Смоленском, - сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на польское агентство "PAP".

Утверждается, что военнослужащие, стоявшие в оцеплении на месте катастрофы, использовали кредитную карту погибшего польского гражданина.

Пресс-секретарь правительства Польши Павел ГРАСЬ ранее в воскресенье заявил, что, по предварительным данным, трое российских милиционеров после авиакатастрофы под Смоленском незаконно сняли средства с банковского счета трагически погибшего генерального секретаря польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества Анджея Пшевозника, используя его пластиковые карты во время покупок в Смоленске.

МВД России опровергло эту информацию, назвав обвинения "циничными и кощунственными".