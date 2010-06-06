Российские омоновцы присвоили деньги с самолета Качиньского?

Трое российских милиционеров подозреваются в том, что после авиакатастрофы под Смоленском самолета президента Польши сняли средства с банковского счета одного из погибших. Карточку генерального секретаря польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества Анджея Пшевозника использовали для покупок в Смоленске.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь правительства Польши Павел ГРАСЬ.

Как сообщила журналистам вдова Пшевозника Иоланта, с карты высокопоставленного чиновника исчезли около 6 тысяч польских злотых (порядка 2 тысяч долларов). Первая транзакция была совершена в день катастрофы, 10 апреля. В последующие два дня последовали еще две операции. Все они были совершены в Смоленске.

Польские правоохранительные органы проинформировали российскую сторону о списании средств с карточки погибшего.

"Трое сотрудников ОМОНа, которые совершили этот позорный поступок, были быстро задержаны, благодаря сотрудничеству Агентства внутренней безопасности Польши и спецслужб России", - сказал П.ГРАСЬ.

По его данным, "задержанные находятся под арестом в ожидании процесса и решения суда".

Российские правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.