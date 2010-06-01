Борис Пенчук просил не афишировать, что вышел из тюрьмы

Издатель книги «Донецкая мафия» Борис ПЕНЧУК освобожден условно-досрочно из тюремного заключения.

Этот факт по телефону подтвердил корреспонденту УНИАН Александр ДАНИЛЮК, бывший адвокат Б.ПЕНЧУКА.

«Я знаю точно, что ПЕНЧУК просил эту информацию (о его освобождении – УНИАН) не распространять», - сказал А.ДАНИЛЮК.

Однако при этом он добавил, что если эта информация уже была озвучена коллегами-адвокатами, он может ее подтвердить. «Но если уже такая информация прошла, то я могу вам сказать, что его действительно выпустили – условно-досрочно освободили ввиду того, что он (Б. ПЕНЧУК) уже отбыл половину наказания», - заявил экс-адвокат.

Справка УНИАН. В 2005 году Б.ПЕНЧУК, бывший совладелец крупного донецкого торгового центра «Белый лебедь», обвинил Бориса КОЛЕСНИКОВА, на тот момент председателя Донецкого облсовета в вымогательстве акций «Белого лебедя». В результате против Б.КОЛЕСНИКОВА было возбуждено уголовное дело, он был задержан и 4 месяца провел в СИЗО. В августе 2005 года Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден из-под стражи, и уголовное дело против него было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления». Позже, в апреле 2008 года, сам Б.ПЕНЧУК попал под следствие – «за дачу ложных показаний». Обвинение Б.ПЕНЧУКУ было предъявлено Генеральной прокуратурой, а в октябре 2008 года его дело с обвинительным заключением было передано в Ворошиловский районный суд Донецка.

2 марта 2009 года Ворошиловским районным судом Донецка Б.ПЕНЧУК был осужден по двум статьям Уголовного кодекса Украины – по ст. 189 ч.4 - «вымогательство», которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и по ст. 383 ч.2 – «заведомо ложное сообщение о совершении преступления», которая предусматривает ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок. По ст. 189 ч.4 осужденный получил 8 лет лишения свободы, по ст. 382 ч.2 – 5 лет лишение свободы, таким образом, итоговый срок - 8 лет лишения свободы.

Апелляционный суд Донецкой области 29 апреля 2009 сократил ему срок до шести лет, после чего Б.ПЕНЧУК обратился в Верховный суд.

Вследствие отмены Верховным судом приговора по статье «вымогательство» в силе остался приговор Б.ПЕНЧУКУ по статье «заведомо ложное сообщение о совершении преступления», по которому он получил 4 года.