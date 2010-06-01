Кабмин включил смеси для курения в перечень наркотических средств

Кабинет министров Украины включил смеси для курения, которые содержат синтетические вещества, в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО сегодня, во время селекторного совещания по вопросам подготовки и проведения оздоровления и отдыха детей летом 2010 года.

«Одной из угроз здоровью и жизни украинцев остаются наркотики. Наркомания с каждым годом молодеет и касается уже не только молодежи, но и подростков и детей. По темпам ее распространения Украина продолжает занимать одно из первых мест в Европе», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

По его словам, в частности, смеси для курения, которые содержат синтетические вещества, под видом ароматических беспрепятственно продают в Интернете, в киосках на улицах. Вице-премьер отметил, что оборот этих веществ на территории соседних с Украиной государств был запрещен в декабре 2009 года, что в то же время привело к массовому контрабандному ввозу их на украинскую территорию.

В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил, что соответствующее постановление правительства о включении смесей для курения в перечень наркотических средств было принято 31 мая.

Вице-премьер отметил, что правительство планирует создать в своей структуре Государственный комитет Украины по вопросам контроля за наркотиками как единый центр ответственности за реализацию национальной стратегии предотвращения деятельности наркобизнеса и распространения наркомании, а также контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.