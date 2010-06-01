Мужчина убивал своих сожительниц и закапывал их в погребе

В Полтавской области задержан житель Гребенки, подозреваемый в совершении четырех убийств.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области.

В милицию обратились родственники сожительницы задержанного и заявили о пропаже женщины. В ходе следствия на территории домовладения задержанного были обнаружены закопанными четыре трупа, трое из них – его бывшие сожительницы.

«Предварительно установлено, что 26 марта между сожительницей, чьи родственники обратились в милицию, и задержанным возникла ссора, в результате которой он убил женщину, а труп закопал в погребе», - отметили в ЦОС.

В другом погребе у задержанного милиционеры выкопали тело его 51-летней сожительницы, а на земельном участке - тело мужчины.

Еще один труп, который обнаружили милиционеры, был закопан в погребе в прошлом году. Выяснилось, что это тело его третьей, 42-летней сожительницы.

На всех трупах - видимые телесные повреждения.