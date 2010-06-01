Распространено ли в Украине насилие над детьми (опрос)

Большинство граждан считает, что в Украине распространено насилие над детьми.

К такому выводу пришли эксперты Института проблем управления имени Горшенина, проведя опрос на тему: «Защищены ли права ребенка в Украине?».

Согласно данным исследования, переданным УНИАН, более половины украинцев (53,6%) считает, что права детей в Украине не защищены. Из них 34,1% ответили «скорее нет» на этот вопрос, «точно нет» - 19,5%. Около трети опрошенных (36,2%) придерживаются противоположной точки зрения. Из них 32,8% ответили на вопрос, защищены ли в Украине права ребенка, «скорее да», а 3,4% - «точно да». Затруднился ответить на данный вопрос каждый десятый украинец (10,2%).

По мнению большинства украинцев (78,0%), среди негативных явлений, представляющих угрозу детству, в нашей стране наиболее распространено насилие над детьми. Только 16,3% опрошенных полагают, что такой проблемы в Украине нет. Второй по степени распространения является проблема детской беспризорности – ее выделили в опросе 75,9% респондентов; вместе с тем 17,6% опрошенных не считают, что данная проблема распространена в Украине.

Далее, по мнению большей части украинцев (63,8%), следует такое явление, как детская порнография, а 27,0% опрошенных считают, что такая проблема в стране не распространена. Более половины респондентов (52,0%) полагают, что в Украине распространена детская преступность, а 33,8% - придерживаются противоположной точки зрения. По поводу того, насколько распространена в нашей стране проблема эксплуатации детей, мнения украинцев распределились почти поровну: 44,9% опрошенных уверены, что такое явление распространено, и 44,6% полагают, что не распространено.

Более половины украинцев (52,8%) считают, что сегодня государством в первую очередь должна решаться проблема беспризорников и безнадзорных детей. Далее следуют алкоголизм и наркомания среди детей и подростков (46,9%); проблемы детского досуга (46,5%); детская и подростковая преступность (45,8%). По мнению 38,1% опрошенных, государство в первую очередь должно решать проблему низкого уровня жизни украинских семей, имеющих детей, а по мнению 35,7% - проблему воспитания детей в дошкольных и школьных учреждениях. Около четверти опрошенных (26,7%) назвали такой проблемой насилие в отношении детей в семьях, а 22,8% - проблему усыновления украинских детей иностранными гражданами. Каждый шестой украинец (15,8%) считает первоочередной проблемой, которую должно решать государство, усыновление детей украинскими и иностранными гражданами. Каждый десятый украинец полагает, что решаться государством сегодня должна проблема плохих жизненных условий детей-сирот в специализированных детских учреждениях (11,6%) и проблема эгоистичности нынешнего общества, нежелание иметь и воспитывать детей (9,7%). Считают, что государство должно решать в первую очередь другие проблемы, связанные с детством, 7,4% респондентов, а 2,2% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины (79,8%) полагают, что необходимо увеличить ответственность за продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним. Из них 51,7% ответили на данный вопрос «точно да», а 28,1% - «скорее да». Не считают, что ответственность за продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним нужно усиливать, 14,3% респондентов. Из них 11,6% дали ответ «скорее нет» на этот вопрос, 2,7% - «точно нет». Затруднились ответить – 5,9% опрошенных.

Большая часть украинцев (62,5%) убеждены, что лица, совершившие особо тяжкие преступления в отношении детей, должны быть казнены, и поддерживают снятие моратория на смертную казнь для этой категории преступников. Из них ответ «точно да» на этот вопрос дали 32,8%, «скорее да» - 29,7% респондентов. Противоположной точки зрения придерживается каждый пятый опрошенный (20,6%). Из них 15,4% ответили на вопрос «скорее нет», 5,2% - «точно нет». Затруднились ответить на вопрос о том, следует ли казнить преступников в отношении детей, 16,9% граждан Украины.

*** Телефонный опрос проводился Институтом Горшенина с 28 по 30 июня 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.