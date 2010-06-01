Двум налоговикам-взяточникам дали 5 лет и сразу выпустили

В Кировоградской области суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет двум бывшим налоговым ревизорам-инспекторам, которые вымогали взятку от частного предпринимателя, и сразу освободил их с испытанием на 2 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Налоговики были осуждены по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины за получение взятки в сумме 1,5 тыс. грн. за сокрытие нарушений законодательства в работе предприятия.

Государственный обвинитель по делу настаивал на шести годах заключения с лишением права занимать определенные должности на три года и конфискацией имущества каждому, однако районный суд смягчил наказание на основании ст.75 УК Украины.

Прокуратура области уже внесла апелляцию на решение суда.