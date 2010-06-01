Милиция говорит, что слон, верблюд и бизон умерли не от яда

В киевской милиции утверждают, что в ходе экспертизы в тканях погибшего в зоопарке слона Боя ядохимикатов не обнаружено.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№89 (1137)), об этом изданию заявил руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, ни одна из смертей, случившихся в Киевском зоопарке за последнее время, не была вызвана отравлением.

"В ходе экспертизы в тканях слона не было обнаружено ядохимикатов. У верблюда в кишечнике выявлены инфекционные палочки", – отметил В.ПОЛИЩУК.

В милиции также не видят оснований утверждать, что самку бизона отравили.

"Вероятнее всего, бизон умер от старости. Эти животные живут 20-25 лет, а этой самке было 26", – сказал В.ПОЛИЩУК.

Газета также пишет, что вчера некоторые СМИ сообщили о предварительных результатах анатомического вскрытия бизона, проводившегося в Национальном университете биоресурсов и природопользования. По версии экспертов, животное умерло от возрастных изменений в организме.

Между тем руководитель Киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА считает неполными обнародованные милицией результаты экспертизы тканей слона.

"Как можно утверждать, что животное не было отравлено? Еще не завершено гистологическое исследование образцов ткани и не сделан биохимический анализ крови слона",– заявила она в интервью газете.

По словам С.БЕРЗИНОЙ, администрация КП обратилась в независимую лабораторию для установления причин смерти Боя.

Кроме того, как стало известно изданию, 24 мая прокуратура Киева начала проверку хозяйственной деятельности КП "Киевский зоопарк" и условий содержания животных.

"Проверку, которая продлится до конца июня, было решено провести в связи с тем, что смерть животных в зоопарке вызвала большой общественный резонанс», – сообщила газете руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Мирослава МУШКА.

По ее информации, в проверке участвуют городская санэпидемстанция, Главное управление ветеринарной медицины, экологическая инспекция Киева и Контрольно-ревизионное управление столицы.

Напомним, 26 апреля этого года в столичном зоопарке умер индийский слон по кличке Бой, а 26 мая – верблюдица Майя. По версии руководства зверинца, животных отравили бывшие сотрудники предприятия, уволенные за финансовые злоупотребления. В минувшее воскресенье, 30 мая, в зоопарке Киева умерла 26-летняя самка бизона по кличке Вия. По мнению руководства КП "Киевский зоопарк", она также была отравлена.